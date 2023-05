GALERII ⟩ In memoriam Henry Laks

Keskkooli ajal laulis 7. jaanuaril 1961. aastal sündinud Laks pungiansamblis PelikanHenry Laks on osalenud ansamblites Reval (koos Raoul Kurvitsaga), Zaltus Lumel, Kuues meel, Henry Laks Band, Seitsmes Meel, Toora, lühikest aega ka ansamblis In Spe.

Henry Laksil on ilmunud ka kolm luulekogu: «Omal viisil», «Ilmaratas» ja «Märk». Ta on tegelenud ka maalimisega, on kujundanud enda luulekogud illustratsioonidega ja kasutanud kõigil enda plaatidel maale ja graafikat.