Kitarrist Kalle Vilpuu meenutab Henry Laksi: selliseid inimesi ei sünni palju

«Henry on olnud minu elus üks lähedasemaid inimesi üldse,» meenutab Kalle Vilpuu. «Isegi pärast seda, kui Seitsmendas Meeles koos mängisime, jäime väga lähedaseks, olgugi et ma läksin sealt edasi Ultima Thulesse. Meie side jäi kestma tema elu lõpuni. Alles kolm päeva tagasi me rääkisime.»