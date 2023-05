Venemaa poliitik nõuab kuulsa multika keelustamist: see on teadlik solvang!

Selles muusikalises numbris kujutatakse nii palju stereotüüpe, et Tšeljabinskis on poliitik Jana Lantratova avaldanud pahameelt selle üle, kuidas animasarjas linna kujutatakse ning ühtlasi nõudnud selle multika keelustamist kogu Venemaal.

«Loojal on täielik õigus oma nägemusele, kuid see on teadlikult solvav peegeldus, millel pole reaalsusega mingit pistmist,» ütles Lantratova. «See on meelega tehtud töö meie riigi vastu. Inforünnak läbi kunstiteose. Nad meelega lõid pildi Venemaast, näidates seda riigina, kus kõik inimesed on kurvad, joovad palju, kasutavad uimasteid ja võtavad altkäemaksu.»