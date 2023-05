AK ⟩ Kirjanik, kes kirjutab ainult armastusest

Kirjanik, kelle häälega «Sinine missa» kõneleb, on noor naine, kes vargsi kardab vananemist. Mees, kes Tallinnas oma telefoninumbri visiitkaardile oli märkinud, on noor katoliku preester. Lugeja võiks arvata, et nende vahel tekib intensiivne, kuigi võib-olla lühike suhe, olgugi takistatud ja võimatu – olgu see piksevarras kirgedele, mida äratab ning võimendab suvine loodus.