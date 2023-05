Pintsel pihku: Johnny Depp teeb filmi maailmakuulsast maalikunstnikust

Filmitähena tuntud Johnny Depp plaanib lavastada filmi kuulsast kunstnikust Amedeo Modiglianist, kes 1920. aastal surres jättis endast maha värvika ja põneva pärandi. Ühtlasi on reaalselt eksisteerinud kunstikoguja Maurice Gangna rolli vastu võtnud filmilegend Al Pacino. Johnny Deppi jaoks on see teine film režissöörina. Viimati väntas ta 1997. aasta draama «The Brave», kus mängis ka peaosa.