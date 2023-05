INTERVJUU ⟩ Tiina Tammetalu: meil Eestis läheb hästi! Ja me ei tohi väsida ukrainlasi toetamast

Estonia on nõnda märgiline koht, et teda ennast võib õigusega pidada monumendiks. See on mitmes mõttes Tallinna, aga ka Eesti süda. Kõrgkunst siin tõepoolest iga päev lehvib ja sünnib. Ka füüsiline lähedus draamateatriga näib mulle tunnetuslikult justkui seda kuuma tukset võimendavat. Kindlasti on Estonia Eesti omariikluse üks võimsamaid sümboleid. Ehitati see rahva annetustest. Puruvaene poeet Juhan Liiv näiteks annetas oma ainsa pintsaku 1911. aastal Estonia ehituse heaks.

Pärast venelaste pommirünnakut Tallinnale 1944 märtsis käis ka minu vanaema, meie armas memm, pommitatud Estonia rususid koristamas. Samas pommirünnakus oli just hukkunud ta oma ema, minu vanavanaema.

Andrus Kivirähk on kirjutanud hästi hea ja ilusa raamatu «Liblikas», see liblikas ongi Estonia. Maja, mis on üks Tallinna pärl. Ja seda ilusat pärli ja liblikat, meie omariikluse tugevaimat sümbolit tahetakse nüüd mingi koletusuure kandilise ja peletisliku arhitektuurse kolossi sisse matta!

Estonia kontserdisaalis toimuvad erisugused ja eri energiaid levitavad kontserdid. Kas selline laetus tuli teile näituse koostamisel kasuks või tekitas hoopis lisapingeid? Kuidas teie maalikunst Estonias hingab?

Hästi hingab. Hea energiaga koht. Arhitektuur on oivaline ja pakub ekspositsioonile tuge. Mulle ja mu maalidele sobivad kõrged ruumid.

Estonia või täpsemalt Eesti Kontserdi galeriid on teistsugused kui muuseumisaalid või kunstigaleriid. Esiteks on maja funktsioon ikkagi kontserditegevus, kunst on seal n-ö pealekauba. Või lisaks. Mulle see kihilisus, eri kunstiliikide ühes majas esitamine meeldib. Ja loomulikult meeldib maja põhitegevus – muusika.