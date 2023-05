ARVUSTUS ⟩ Tehisjumalad tulevad! Eestlased tegid AI-hoiatusfilmi

Alguse saab «Lapsmasina» lugu märksa argisematel radadel. Peategelane, üheksa-aastane Alex viibib ühes vanematega tüünel rabamatkal, kuniks uitab neist pisut eemale ja eksib ära. Metsa vahel tagasiteed otsides leiab ta esmapilgul hüljatud sõjaaegse punkri. Selgub aga, et see pole mitte üksnes asustatud, vaid rahvusvahelise tehnoloogiaettevõtte neljaliikmeline tiim ehitab seal jumalakompleksiga visionääri eestvedamisel järgmise põlvkonna tehisintellekti.

Rannu stiil on olnud läbi tema tööde teadlikult B-filmilik, inspireeritud ennekõike Ameerika iseseisvast kinost. Just ookeani taga leidiski aset Rannu 2016. aasta debüüt, raamatumüüjate raskest elust rääkiv mikroeelarvega «Ameerika suvi». Varem ise just tehnoloogiaettevõtja ja investorina tuntud Rannu ongi teinud filme teemadel, millega ta on oma elus ja töös rohkelt kokku puutunud – laiemat tähelepanu ja kiitust kogus tema 2019. aasta komöödia «Ükssarvik», kuuldavasti ootab järgmisena ees film krüptovaluutast.