KULTUURIS KUUM ⟩ Hundina sind pureksin, allakäik!

Tallinnas peeti eelmise nädala lõpus kolmepäevane dekadentsikonverents; Loomingu Raamatukogus ilmus Oscar Wilde’i «Salomé» (Linnar Priimäe tõlkes, mille ta tegi 1993, kui seda Vanemuises lavastas); «Hieronymuse» sarjas anti välja Nobeli preemia laureaadi William Butler Yeatsi kogumik «Sümbolid», mis sisaldab nii luulet kui ka esseesid. Yeatsi side hardcore dekadentsiga on küll mingis mõttes kaugem kui Wilde’il, aga siiski piisav, et olla arvestatud.

Selle põhjal aja vaimu kohta üldisemaid järeldusi tegema hakata oleks muidugi… liialdus. Seega dekadentlik. Et ongi nüüd selline tendents ja midagi on õhus ja tunda on kõrbenud vinet. Aga õhus pole midagi. Kõrbenud vinet ka pole.