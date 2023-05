In memoriam ⟩ Igavene uusromantik Henry Laks

Aga seda kõige tähtsamat, mida õnneks vaja, polnud – hingerahu. Seda ei saavutanud ega omandanud ta mitte kunagi. Nii jäi õnn saavutamata. Kes lõputult õnne jahib, on romantik. Henry oli romantik ja 80ndatel täiskasvanuks saanud põlvkonna järgi võib teda nimetada uusromantikuks.

Võtame lahti Vikipeedia. Ta lõpetas Tallinna 37. keskkooli matemaatika süvaõppega klassi. Asus õppima Eesti NSV Riiklikus Kunstiinstituudis arhitektuuri, kuid pärast teist õppeaastat läks üle nahakunsti erialale, mille lõpetas 1985. aastal. Ta on töötanud Martna koolis kehalise kasvatuse ja joonistamise õpetajana, hiljem Kuusalu keskkoolis kunstiõpetuse õpetajana.

No mida veel. Kus on see Henry Laks, keda kõik teavad: kõlava häälega, efektse välimusega laulja, sündinud staadione hullutama?