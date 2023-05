Raoul Kurvitz: teed viisid meid küll lahku, aga ma pidasin Henryt siiski oma vennaks

Kurvitza sõnul sai tema ja Henry sõprus alguse juba 1979. aastal, kui nad koos arhitektuuri erialale õppima sattusid. «Meist said pinginaabrid ja üsna kohe selgus, et meil mõlemal on tohutu muusikahuvi. Ja see meid ühendas. Minul oli tõsine bänditegemine juba pooleli ning meil oli just laulja puudu,» rääkis Kurvitz.