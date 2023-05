SUUR PETTUS SPOTIFYS ⟩ Robotite võltsmuusika jätab pärismuusikud nälga

Tehislik kuulamine või nii-öelda robotkuulamine ei ole tegelikult midagi uut ning see tegelikult mõjutab paljude artistide sissetulekut. Spotify jagab nimelt artistidele kuulamiste pealt raha kindlast piiratud rahasummast. Need, keda kuulatakse rohkem, teenivad ka rohkem. Et tehislikult suurendada ühe artisti kuulamiste arvu, on võimalik palgata roboteid selle artisti muusikat kuulama ja Spotify maksab sellele artistile seetõttu ka oma rahapangast suuremat tasu, kuid sellevõrra vähem teenivad artistid, keda kuulavad ainult inimesed.

Spotifys käib kuulamiste peale seega võidujooks, sest igaüks tahab Spotify rahapangast saada võimalikult suurt noosi, ja sellesse võidujooksu on hakatud kaasama kuulamisroboteid. Nüüd on sellesse võidujooksu sisenenud üks ootamatu konkurent: tehisintellekt. Ja nii on muusikaäris saabunud tehisjumalate ajastu: Spotifyst leiab tehisintellekti genereeritud muusikat, mida on raha teenimiseks kuulama pandud robotid.

Alles eelmisel nädalal eemaldas Spotify väidetavalt mitukümmend tuhat laulu, mille lõi ja laadis Spotifysse muusikat genereeriv tehisintellekt Boomy. Eemaldatud laulude seas esines ka selliseid, mida kuulasid mitte inimesed, vaid robotid, vahendab Financial Times. Spotify ei tahtnud seda kommenteerida, kuid platvorm on paika seadnud reeglid, et võidelda niinimetatud võlts-voogedastamise vastu.