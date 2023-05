Aastaid kestnud võitlus: märulitäht Dolph Lundgren paljastas kurva diagnoosi

Näitleja rääkis oma võitlusest vähiga intervjuus Graham Bensingeriga, kes teeb saadet «In Depth with Graham Bensinger». Intervjuus paljastas Lundgren, et sai kopsuvähi diagnoosi 2015. aastal. Vähk taandus mitmeks aastaks, kuid ilmutas end jälle 2020. aastal ning Lundgrenile öeldi, et tal on jäänud mõni aasta elada. Siis leidis Lundgren teise arsti ning tänu tema abile hakkasid Lundgreni kasvajad jälle kahanema.