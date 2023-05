Klubis 9/11 saab täna kuulata meloodilist house'i ja technot

«Rõõm ja privileeg on võõrustada artisti, kelle muusikat olen mänginud oma settides 8 aasta vältel regulaarselt ja kelle tegemistel tähelepanelikult silma peal hoidnud. Kindlasti on Super Flu-l oma osa minu muusikamaitse kujundamise protsessis, sest nende sound on alati värske, eklektiline ja innovatiivne,» kommenteerib ürituse korraldaja Ken Dark, kes on elektroonilise muusika austajatele aastate jooksul tuttavaks saanud esinedes klubides ja festivalidel nii siin kui ka sealpool piiri.

Pikki aastaid professionaalses muusikamaailmas figureerinud Super Flu lood ja DJ-setid defineerivad konkreetselt tänapäevase meloodilise house ja techno muusika kõlapildi. See on suuresti põhjus, miks nad esinevad kõikidel tähtsaimatel elektroonilise muusika lavadel üle maailma ning miks nende lugusid mängivad regulaarselt maailma tippu kuuluvad DJ-d. Neil on Spotifys ligi 400 000 igakuist kuulajat - muuhulgas on nad teinud koostööd Dortmundi Filharmooniaorkestriga, kellega kompileeriti uudisteos «Volkwein».