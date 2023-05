Korralikult kirjutatud elulugu on põnev lugeda, kuid nii nagu ikka on endast kirjutatud memuaaridest võimalik jätta välja need kohad, mille üle ei ole põhjust uhkust tunda. Meile näidatakse vaid seda, mida tahetakse näidata ning on enam kui kindel, et raamatus jäetakse avamata suur osa kokkupuutest okupatsioonivõimuga. Süsteemi sai kindlasti enda huvides kasutada, kuid mitte lõputult lollitada.