Vau, millised animapärlid! Kuidas saab näha Eesti Joonisfilmi uudisloomingut?

Mäletate, paari-kolme aasta eest kaotas NATO lennuk meie metsaavarustesse (siis veel lageraiumata) ühe raketi. Sellest Mattias Mälgu film räägibki. Muidugi, üksnes tinglikult, omaaegne uudis võis anda teatava loomingulise impulsi «Operatsioonis LARP» kujutatud loole. Ekraanilugu, nagu ühele õigele loole kohane, räägib aga sellest, kuidas koju naasev jahinaine leiab mehe võõra naise embuses. Armuke on sunnitud põgenema, satub nii metsas korraldatava larbi, arhailise sõjamängu osaliseks. Ja siis saabub hetk, mil mängu astub ka kogemata lendu läinud ultrakaasaegne rakett.

Mattias Mälk: «Filmi idee valmis helgemal pandeemiaeelsel ajal, mil ei osanud veel karta, et rohelised mehikesed ja raketid kahetsusväärselt nii aktuaalseks saavad. Seda enam pakuvad lõpptulemuse jaburad tegelased ja absurdsed sündmused kõrvalepõiget reaalsusest.»

Just valminud «Operatsioon LARP» kõrval on kodupublikul võimalus näha ka Morten Tšinakovi ja Lucija Mrzljaki stiilselt väljapeetud matusefilmi «Eeva». «Eeva» tegi oma festivalidebüüdi veebruaris Berliinis, olles esimeseks eesti filmiks, mis jõudis maailma ühe suurima ja olulisema filmifestivali Berlinale lühifilmide võistlusprogrammi. Tänaseks on film valitud animamaailma mainekamate Annecy ja Zagrebi festivalide võistlusprogrammi (rahvusvahelise animafilmi assotsiatsiooni ASIFA kaks olulisemat festivali Ottawa ja Hiroshima kõrval).