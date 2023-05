Eurovisiooni Norra delegatsiooni juht põrutab: žürii hääletussüsteem vajab muutmist!

«Zürii hääletussüsteem vajab ümberhindamist ja debatt sel teemal on igati teretulnud. Varemgi on ette tulnud, et žürii ja telepubliku arvamus läheb lahku selles, milline on parim laul, kuid sel aastal on see eriti tugev. Televaatajate jaoks ei olnud Rootsi laul parim. Tõsiasi, et 185 inimesest koosnev žürii peaks omama sama tugevat võimu kui miljonid televaatajad, on mu silmis küsitav,» kommenteeris Karlsen, kelle silmis on Rootsi võit küsitav, sest Soome kogus telehääletuses nii palju punkte.