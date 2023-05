Viljandi Kultuuriakadeemia lavastajate diplomitöö etendub Tallinnas

Lavastaja-etendaja Anna Laura Alamets kommenteeris protsessi nii: «Minu jaoks on väga armas, et see lavastus tähendab meile kõigile midagi erinevat, kuid samas midagi sarnast. Meil oli väga huvitav katsetada üksteise töötamise dünaamikaid, panna üksteist proovile või julgustada. Publiku ette jõuavad meie ühiselt läbikäidud teemad, küsimused ja kõhklused. Just tänu sellele, et me oleme nii erinevad, saime tabada midagi universaalset oma koha leidmise ja loomise kohta. Seega saab publik kaasa elada küll meie teekonnale, ent loodetavasti leida paralleele ka oma eriala ja tööga või saada julgust oma tee leidmiseks.»

Lavastaja-etendaja Alissija-Elisabet Jevtjukova rääkis lavastusprotsessist: «Minu jaoks on see lavastus kunstnike ja publiku vahelise dialoogi avamise üks esimesi samme. Me neli lavastajat kõik hingame justkui sama õhku ja oleme justkui samasuguse ehitusega hingamissüsteemiga… aga vot aju… see on juba teine asi. Ja meie publik… tahaks lihtsalt tunda-teadvustada selle ühe õhu hingamist ja teha see ka meeldivaks-huvitavaks kogemuseks. Minu jaoks on olnud põnevaim osa sellest projektist see, et ei olnud lihtsalt võimalik jääda oma mõttesse kinni. Isegi vist lähedale sellele jõuda ei olnud võimalik. Paistab see välja vaatajaile või mitte… ma tegelt usun, et küll.»