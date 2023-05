Pet Shop Boysi laulja: tehisintellektiga laule kirjutada pole patt!

Alles hiljuti ilmus voogedastusteenustele tehisintellektiga loodud laul «Heart on My Sleeve», millel võis kuulda muusikatähtede Drake'i ja The Weekndi võltshääli. Plaadifirma Universal Music Group mõistis laulu hukka ja nimetas seda rikkumiseks.

«Me kirjutasime ühele laulule 2003. aastal refrääni, aga me ei teinud seda laulu lõpuni, sest me ei suutnud ühtegi salmi välja mõelda. Nüüdsel tehisintellekti ajastul saad talle ette sööta need osad, mis oled valmis kirjutanud ja see täidab lüngad ise ära. Võib-olla kirjutad laulu veel ümber, aga see on ikkagi kasulik tööriist,» arvas Tennant.