«Meeliülendav tunnustus!» Eesti koorimuusikaalbum võitis Saksamaal tähtsa auhinna

Kokku nomineeriti nn pikka nimekirja 246 eelmise kolme kuu parimat ja huvitavamat uusväljaannet. Sellest nominentide hulgast jõudis kriitikute nimekirja (Quarterly Critic’s Choice) 30 võidutiitlit, millest koorimuusikažanris (Choral Music and Vocal Ensemble) võttis võidu «Canticum Canticorum Caritatis».

«Selline tunnustus on igas mõttes meeliülendav. Saada tagasisidet, et meie esitus ja muusika sellel plaadil lummab kuulama! See ongi ju peamine eesmärk - pakkuda kvaliteeti ja emotsiooni. Meeliülendav on olla ka sellisest nominentide hulgast esile tõstetud!» ütles dirigent Endrik Üksvärav.