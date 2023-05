KITARRID JÄLLE KÄTTE ⟩ Armastatud rokkbänd naaseb uue albumiga!

Queens of the Stone Age'i muusika on täidetud võrratute kidrakäikudega

Kuulus rokkbänd «Queens of the Stone Age» kuulutas välja oma uue albumi, mis kannab nime «In Times New Roman...», mis on selle ansambli esimene album üle kuue aasta, vahendab Loudwire. Nende eelmine album «Villains», mille produtseniks oli Mark Ronson, nägi ilmavalgust 2017. aastal.