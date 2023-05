«Asusin vabastavale teekonnale!» Suvel Eestis esinev The Weeknd tegi jahmatava otsuse

Kanada päritolu popstaar The Weeknd on sotsiaalmeedias võtnud kasutusele oma sünninime Abel Tesfaye ning plaanib enda sõnul loobuda muusika tegemisest The Weekndi nimega. W Magazine'ile antud intervjuus tunnistas Tesfaye ühtlasi, et plaanib «The Weekndi tappa». Eestis esineb ta 12. augustil.