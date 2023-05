Kolmapäeval esitletakse Kadriorus Imbi Paju raamatut «Kirjanduskliinik»

Teose esikaanel on Satu Kalliokuusi maalid «Mature» ja «Connection» (2018). Maalid on galeriis esitletud ja kunstnik sõidab üle lahe esitlusele kohale.

Imbi Paju on kirjanik, ajakirjanik ja filmirežissöör, kes on kirjutanud uue teose «Kirjanduskliinik» alapealkirjaga «Mida tähendab olla inimene». Ta on olnud mõttekirjanduse viljeleja, kes loob läbi mälu, ajaloo ja kultuuri psühholoogilist ja poeetilist geograafiat, nii on ka uues raamatus on tugev psühhoanalüütiline mõõde, tugeva bibilioteraapilise sõnumiga, mis toetab inimest praeguses segadust tekitavad ajas.