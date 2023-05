Piret Bristol esitleb kolmapäeval Tallinna Kirjanike Majas uut romaani

Romaan räägib sellest, mis juhtub pärast millegi lõppu. Kes on «meie», kelle aeg on läbi saanud? Kas kaks inimest, kindel põlvkond või kõik Õhtumaa inimesed? Kas autor peab silmas ka kõikvõimalikke teisi olevusi meie ümber? Või on need «meie» meie endised minad ning astume läbi oma muutumise lihtsalt uude arenguetappi?