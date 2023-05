AK ⟩ Hispaania kodusõda kui relvastatud rahvahääletus

Aastatel 1936–1939 Hispaanias möllanud kodusõda on seni ainus sõda, millest Eesti meestel keelati vabatahtlikena osavõtt riikliku aktiga. Nimelt andis peaminister riigivanema ülesannetes Konstantin Päts 20. veebruaril 1937 vastava dekreedi. See akt keelustas Eestis veel vabatahtlike värbamise ja sellelaadse kihutustöö, sõiduks Hispaaniasse võis anda välispasse vaid juhul, kui ei teki kahtlusi, et sõidu eesmärgiks on osavõtt kodusõjast.