Estoonlased: kõrvalseisjad üritavad viimased 15 aastat meid oma kodust välja ajada

«Küsimus pole ju lihtsalt hoones, vaid eesti kultuuri tulevikus ja Eesti kui kultuurriigi tõsiseltvõetavuses. Peaaegu 80 aastat on arutatud, arutatud ja arutatud, vastased on saanud end imetleda küll teleprožektorite valguses ning nautida oma teravmeelsust ja intellektuaalset sära ka kirjalikus meedias. Aga probleem on ikka lahendamata,» kirjutas Ilja.

«Jutud sellest, et maa sees tõenäoliselt asetsevate kivimüüri jäänuste tõttu tuleks rahvusooper peletada Lasnamäele, sadamaterminalide vahele või veel ei tea kuhu iganes, pole tõsiseltvõetavad. Selleks pole raha, ja see on vastuolus ka kestliku ja rohelise mõtteviisiga, lisaks on ooperimaja koht linna südames, nii nagu see on maailmas kombeks,» rõhutas ta. «Aga meie riigikogu on ju otsuse teinud, Kultuurkapitali kaudu on olemas ka valdav osa finantsvahenditest, et idee lõpuks ometi ellu viia,» toonitas Ilja.