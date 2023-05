MAAILMA TÜÜTUIM NIMI ⟩ Mida peavad kogema mehed, kellele pandi nimeks James Bond?

Dokfilmi nimi «Teine sell» on võetud 1969. aasta Bondi-filmist «On Her Majesty's Secret Service», kus Sean Connery asemel astus agent 007 kingadesse George Lazenby - näitleja, kes muuseas on Bondi kehastanud ainult ühel korral. Selles Bondi-filmis on eneseirooniline stseen, kus üks neiu Lazenby kehastatud Bondi eest ära jookseb ning Lazenby ütleb nipsakalt, viidates Conneryle: «Teise vennikesega ei juhtunud kunagi nii!».

Sellest lausest saigi nime dokumentaal, kus James Bondi nime kandvad meesterahvad räägivad kõigest, mida sümboolne nimi neile elus kaasa toob. Näiteks leidub dokfilmis intervjuusid meestega, kellel on ammu saanud kõrini sellest, et võõrad inimesed neile ütlevad, et nad ei näe üldse Connery, Lazenby, Roger Moore'i, Timothy Daltoni, Pierce Brosnani või Daniel Craigi moodi välja.

Paljud James Bondid, kellele vanemad otsustasid sellise nime panna, sündisid enne filmi «Dr No» väljatulekut 1962. aastal, kui Ian Flemingi agent polnud veel kuulsaks saanud. 60ndate alguses ei osatud veel arvata, et kardetud salaagent maailmas niisuguse tuntuse saavutab.

James Bondi kehastanud näitlejate vahakujud Berliinis Madame Tusaauds' muuseumis. Vasakult Roger Moore, Timothy Dalton, Daniel Craig, Sean Connery, George Lazenby ja Pierce Brosnan Foto: AXEL SCHMIDT

Ameerikas Indiana osariigis sattus üks noor mustanahaline James Bond pahandusse, kui politsei ei tahtnud uskuda, et tema nimi on päriselt James Bond. Aastaid hiljem langes poisile kaela mõrvasüüdistus ja kuna tema nime uudistes näidati, tekkisid seetõttu probleemid ühel teisel James Bondil, kes samas linnas elas.