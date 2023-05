Arvo Pärdi Keskuses jätkub loominguliste kohtumiste sari «Järvi Sessions»

Vestlus keerleb loomingu ümber – kuidas leida klassikalise hariduse ning ajastu moevoolude keskel oma isikupära ja jääda sellele kindlaks? Millest vestluspartnerid ise on oma loomingus õppinud? Kas ja mida oleks üle võtta loodusrahvaste hõimkondlikust eluviisist?

«Kõige olulisem on oma hääle leidmine ja sisetunde usaldamine, sellele truuks jäämine,» põhjendas Kristjan Järvi teema olulisust.

«Iga inimene sünnib avatud loomingulise meelega, kuid ometi õpime me kõik mingit ametit ja väljume süsteemist kvalifitseeritud loojatena. Me oleme «omandanud» käsitööoskused, kuid sageli ohverdades sügavama intuitsiooni, mis on sama õrn kui inimese hing,» sõnas ürituse teema kohta üks vestlusõhtu külalistest, Michael Pärt.