ARSi kunstilinnakus toimub avatud ateljeede päev

Lisaks ateljeedes avanevatele kunstimaailmadele saavad kunstihuvilised 19. mail osa ka tervest reast näitustest. ARS Projektiruumis saab uudistada Eesti Kujurite Ühenduse näitust «Iga inimene on sündides kildudena laiali» nii omapäi kui kell 19 algaval kuraatorituuril. ARS Showroomi galeriis saab näha Marko Nautrase näitust «Aye», GÜ galeriis on avatud Lembe Rubeni «Tingimusteta armastuse õppetund». Stuudio 98 seintel on koha sisse võtnud «Aasta tekstiilikunstnik 2022» laureaadi Elna Kaasiku ja nominentide (Aet Ollisaar, Marilyn Piirsalu, Maryliis Teinfeldt-Grins) tööd.