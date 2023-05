Tartu metal-bänd Bloodfeather avaldas video loole «Ashes».

«Ashes» on bändi varasemast loomingust erinev, näidates nende evolutsiooni muusikutena ja valmisolekut oma heliga riske võtta. See on esimene lugu, mis on tehtud koostöös külalisvokalistiga, nimelt on andnud loole lisaks oma hääle tõusev räpparitist 6un, mis kindlasti kõnetab kuulajaid väljaspool bändi tavalisi fänne.