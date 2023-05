GALERII ⟩ «Laval seistes tulid pisarad!» Režissöör Anna Hints pälvis veel ühe olulise auhinna

Anna Hints oli auhinnast kuuldes pisarateni liigutatud: «Ka Belgradis žürii kommentaare kuulates tulid laval seistes pisarad silma. Esmane reaktsioon oli vabandada oma pisarate näitamise eest ja samamoodi on vabandanud ka paljud vaatajad, kes mind pärast filmi nägemist kallistama on tulnud. Aga minu sōnum on, et aitab pisarate pärast vabandamisest! Aitab sellest, et tsenseerime oma süda ja tunneme häbi, kui näitame oma haavatavust. Selleks on vaja turvalisi ruume nagu suitsusaun, kus kõik meie emotsioonid ja kogemused saavad ilma hinnanguteta väljendatud ning ärakuuldud. Aga seda turvalist ruumi on vaja meil ka ühiskonnas luua, niimoodi saame tervemaks ning suudame välja kanda üksteise pisaraid.»