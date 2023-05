Häda ja õnnetus! Kosmoserotid jälle röövkäigul

Siiani on kosmilised närilised episoodiliselt ringi lennanud, aga maandusid nüüd eraldi 48-leheküljelises koomiksivihikus «Kosmoserotid. Rottenroll». See on varustatud autori enda, kirjanik Karl Martin Sinijärve, ajalehekujundaja Tarmo Rajametsa ja koomiksikunstniku ning kooliõpetaja Alar Pikkoraineni saatesõnadega. Viimane joonistab siiani Eesti Ekspressi Kranaati «Kosmosemuttide» koomiksit, mis sai inspiratsiooni just rottidest. Jah, vähetuntud evolutsiooniline kurioosum: mutid põlvnevad rottidest!