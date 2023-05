Suur muusikapidu sai läbi! Just nii palju rahvast tuli tänavu Tallinn Music Weekile

«Viimased kolm aastat on TMW kohanenud raskete oludega, vahetades pandeemia tõttu nii kuupäevi kui toimudes osaliselt ka Narvas,» kommenteerib TMW asutaja ja juht Helen Sildna. «Tunneme tiimiga, et see 15. TMW taaskehtestas end ühe olulisema uue muusika ja linnafestivalina Euroopas, tuues Tallinna sarnases mahus väliskülalisi, kui pandeemia eelsel ajal. Oleme leidnud kindla koha rahvusvahelise muusikavaldkonna aastakalendris ja uhked, et Eesti muusikat hinnatakse ühe kõrgemalt ning et meie muusikud ja muusikaettevõtted jõuavad aina rohkem ka rahvusvaheliste koostöödeni. Asume juba sel nädalal tööle järgmise festivali nimel!»