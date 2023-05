SENINÄGEMATA FOTOD ⟩ Kantritäht Johnny Cashi meenutuseks ilmub eriline raamat

71-aastaselt lahkunud Cash kirjutas oma eluajal enam kui 600 laulu, nende seas «Ring of Fire», «Don't Take Your Guns to Town», «A Boy Named Sue» ning «I Walk the Line», mille järgi sai nime ka Cashist tehtud 2005. aasta mängufilm «Walk the Line». 45 aastat kestnud karjääri jooksul andis Cash välja üle 70 albumi ja võitis 11 Grammy auhinda.