Eestis esineb armastatud vokaalansambel Il Divo

Il Divo, mida on kiidetud kui rahvusvahelise muusikaajaloo äriliselt edukaimat klassikalise crossoveri gruppi, on saavutanud alates asutamisest märkimisväärset edu. Il Divo on müünud üle 30 miljoni albumi ning saavutanud 33 riigis muljetavaldava 160 kuld- ja plaatinaalbumi staatuse. Kollektiiv tegi ajalugu kui esimene klassikaline crossover artist, kes debüteeris Billboardi Top 200 edetabelis esikohal.