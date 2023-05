Sügisel võivad teatripiletid veel kallimaks minna

Teatrid, mis ei ole veel piletihinda tõstnud, võivad seda teha sügisel. Hinnatõus võib jääda viie euro piiridesse, ent ei saa välistada, et on mõnes teatris märgatavalt suurem, sest see võib osutuda ainsaks võimaluseks ellu jääda. See puudutab ennekõike väiksemaid teatreid.