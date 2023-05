Vaba Lava jätab majaga Telliskivis hüvasti

ERRile antud kommentaaris sõnas Vaba Lava nõukogu esimees Allan Kaldoja, et oli teatril kinnisvara omanikuga algselt seitsmeaastane üürileping, mis lõppes tunamullu sügisel. Lepingut pikendati aasta võrra ja läbirääkimisi peeti ka edasiseks. «Paraku meil see otseselt ei õnnestunud, mõlemat poolt rahuldavat kokkulepet ei saavutanud. Siis otsustasime, et tuleb edasi liikuda. See on teatri enda jaoks jällegi võimalus teha selline energeetiline restart, mida on aeg-ajalt kasulik teha,» kirjeldas ta.