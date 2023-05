OTSEÜLEKANNE ⟩ Kultuurieliit arutab kogukondade kestliku arengu võimalusi

«On sümboolne, et just Haapsalus toimus Koja esimene aastakonverents «Mis on kultuuri väärtus?» 2014. aastal ning tänavune kümnes kultuurirahva kokkusaamine on taaskord Haapsalus,» ütleb Eesti Kultuuri Koja juhatuse liige Pille Lill. «Ei ole midagi olulisemat väikerahva püsimajäämisel kultuurist, kui rahva vaimsuse kandjast ning on hea meel, et Koda hoiab aktiivsena järjepidevat diskussiooni kultuuri jätkusuutlikkuse teemadel.»