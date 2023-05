Popitäht Sting ennustab sõda tehisintellektiga: masinad ei tohi võimule saada!

«Muusika aluskivid on paika pandud meie, inimeste poolt,» leidis 17 Grammyga pärjatud Sting, kelle karjäär algas populaarses ansamblis The Police. «Järgmise paari aasta jooksul toimub suur lahing, mille eesmärgiks on kaitsta inimkapitali tehisintellekti eest.»

Tehisintellekti kasutamine muusika loomiseks on saamas muusikatööstuses üha tavalisemaks ja nii on ka Spotifysse jõudnud nii täielikult tehisintellekti poolt loodud muusika kui ka suured hitid, kus tehisintellekt laulab kuulsate artistide pähe. Näiteks kasutas David Guetta tehisintellekti abi, et lisada ühte oma laulu Eminemi hääl, samuti saabus hiljuti voogedastusplatvormidele võltslaul, kus oli kuulda Drake'i ja The Weekndi hääli, aga tegelikult lõi need hääled robot. Stingi silmis on sellised arengud igavad.

«Täpselt sama, nagu vaadata arvutiefektidega täidetud filmi. See ei avalda mulle üldse muljet,» ütles Sting. «Mul hakkab kohe igav, kui ma näen arvuti loodud pilti. Kujutan ette, et sama tunde tekitab minus tehisintellekti loodud muusika. Võib-olla elektroonilise tantsumuusika puhul ei ole sellest midagi. Aga lauludes, kus on vaja emotsioone väljendada, ei suudaks tehisintellekt mind liigutada.»