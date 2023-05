KUULA ⟩ USA rokkbänd Electric Six mainib oma laulus Eestit

Maailmakuulsate artistide laulusõnades mainitakse Eestit paraku harvemini kui filmides ja sarjades. Üheks suureks erandiks võib pidada Marillioni 1997. aasta laulu «Estonia», mis meenutab Estonia hukku. Eestit on oma laulus «Creepshow» maininud ka Elvast pärit laulja Kerli. Tuleb välja, et Eesti on ära maininud ka Ameerika rokkbänd Electric Six, kelle laulu «There's Something Very Wrong with Us, So Let's Go Out Tonight» sõnadest Eesti läbi käib.