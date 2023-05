KINDEL LAKS ⟩ Kevadel kevadnäitusele

Lilled hinge ja pimedamassegi kohta

Enamasti on nii, et kui kätte jõuab kevad, on ka kevadnäituse aeg. See on selline traditsioon. Tänavune kunstnike liidu kevadnäitus toimub Tallinnas Lasnamäel kunstihoone ajutises roosas majas. Ja ta on ise ka selline värviline. Kevadnäitus ongi justkui näitus kõigile (kuigi jah, see on väga imelik mõttekonstruktsioon), mitte vaid spetsiifilistele maitse-üliinimestele, nii võib vist öelda, et temas avaldub paljude poolt peljatud populistlik potentsiaal. Sellepärast on ikka ja jälle kevadnäituse peale vahel nina kirtsutatud.