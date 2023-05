NÄDALA FILM ⟩ «Kiired ja vihased X» on nagu vanaaegne pornofilm

Frantsiisi värskeimas filmis «Kiired ja vihased X» on režissöör Louis Leterrier, kellele on see esimene kord seda märulit lavastada, aga võtnud endale prantslasliku vabaduse see lõpumissa hoopis filmi algusesse tõsta. Veel jalustrabavam, perekonna-kõnet ei pea mitte mehine Dom, vaid abuelita Magdalene (Helen Mirren). Ja see ongi kogu erinevus varasematest filmidest ja absoluutselt ainus üllatus, mida see pakub.