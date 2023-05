NÄDALA PLAAT ⟩ Superstaaride üllatusplaat

Neid kahte meest ei seo pealtnäha miski. Ambient’i isa, muusikaajalukku kustumatud jäljed jätnud 75-aastase Brian Eno (Brian Peter George St John le Baptiste de la Salle Eno) ja 29-aastase briti tantsumuusika tähe, Instagrami staari ja TikToki sensatsiooni Fred again..’i (Frederick John Philip Gibson) esimene ühisplaat on täpselt selline album, et kas meeldib väga või ei meeldi üldse.

Õigupoolest on olemas ka 11 palaga 44 minutit kestva albumiversiooni alternatiivne variant, mida võib kuulata näiteks Brian Eno Youtube’i kanalil. See versioon, pisut krüptilise pealkirjaga «Secret Life (10% broken algorithm edit)» vältab kolm tundi ja 23 minutit. Äsja suurt juubelit tähistanud Eno võib seda endale lubada ja üldiselt võib tunduda, et «Secret Life» ongi rohkem tema kui Fred again..’i plaat. Aga.