Måneskini fännid on kontserdiks õues valmis!

Homme, 19. mail esineb Unibet Arenal globaalne muusikafenomen ja Eurovisiooni võitja Måneskin oma ülemaailmse turnee «Loud Kids» raames. Kuigi kontserdini on jäänud veel ööpäev ja täna esineb Unibet Arenal veel Sabaton koos Babymetali ja Lordiga, on end Unibet Arena juures telkidega sisse seadnud Maneskini fännid. Suvi on käes!