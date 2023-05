Fotodel on uhked prouad ja väärikad härrasmehed, end pildistamise puhuks kenasti riidesse pannud pered, leerilapsed, koolilõpetajad, seltside liikmed.

Jaan Riet on pildistanud ka loodust, eriti Viljandi lossimägesid ja järve, aga muidki huvipakkuvaid paiku ning hooneid kogu Eestimaal, jäädvustanud oluliste ehituste käiku. See on rohkem kui pool sajandit ehedat ajalugu