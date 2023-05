Ukraina sõda on näidanud, et ohustatud ei ole üksnes inimeste elu, vaid ka kunstiaarded – need kas hävivad pommitamise järel tules või langavad vallutajate sõjasaagiks. Tartus on üles seatud näitus Eesti kunstiteoste saatusest Teise maailma päevil, käimasoleva sõja tõttu on aktuaalne küsimus, kas oleme valmis oma kunsti hoiustama võimalikes eriolukordades.