«Ööülikool» kolib oma platvormile! Jaan Tootsen selgitab, kuidas see toimuma hakkab

Tootsen meenutab, et aasta alguses ei jäänud «Ööülikool» muutuste tuules laperdama. «Võtsime aja teadlikult maha, väike paus ja pea puhtaks. Kuidas edasi? Kevade tuules – aprilli esimestel päevadel tegime Ööülikooli sõprade ja õppejõududega kevadkooli Esna mõisas. Mille puhul kirjanik Tõnu Õnnepalu ütles, et nüüd ei saa enam esitada küsimust: «Kas Ööülikool läheb edasi?» «Juba läkski!» Tõnu, kes teab Ööülikooli tegemisi üsna algusaegadest, tundis, et õhus on jälle algusaastate õhinat,» kirjeldab Tootsen aasta algust, kui saade oli äsja ERRist lahkunud.

«Ja, siis, tiu-tiu, sel aastal on kevad tulnud teisiti, selle Esna mõisa kokkutuleku vaimse kütuse peal oleme rõõmsalt edasi liikunud. Viimastel kuudel ja nädalatel olen kohtunud väga erinevatest eluvaldkondadest inimestega. Nagu keegi ütles, et kõik Eesti inimesed on «Ööülikooliga» mingil kombel kokku puutunud, kuni selleni välja, et üks või teine «Ööülikooli» loeng on olnud märgilise tähendusega, kellegi jaoks mingis mõttes elupäästja.»