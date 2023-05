KUULA ⟩ A-Rühm avaldas raju uue singli Eesti linnarajoonidest!

«Kui ma esimest korda Critikali west-coast biiti kuulsin, siis kangastus kohe mõte ühest heast laisast suvepäevast Lääne-Tallinna kandis, kus me oma lugusid salvestame,» kirjeldas saamislugu Kozy: «Kakumäe on suviti eriline, siin on adrulõhnaline madal ja külma veega rand, Lembit Ulfsaki pink, pidevalt isesüttiv restoran, samuti võsas vedelevad Ferrarid ja Tiskre piirdepuu taga elav subkultuur.»

Genka on loosse toonud oma kandi vaate: «Majaka, kus ma praegu suurema osa ajast elan, on vastuoluline koht. Aga täis potentsiaali. See on Lasnamäe värav. See on kohe ka Euroopa värav: rongiga otse Berliini. Selle koha kontseptsioon muutub siin paari aastaga. Minule, kes oma pilgu alati tuleviku suunanud, meeldib see piirkond väga. See on lihvimata teemant. Kalamaja 2.0.»