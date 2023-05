Suri The Smithsi bassimees Andy Rourke

Johnny Marr jätkab: «Andy ja mina veetsime kogu oma aja muusikat õppides, lõbutsedes ja töötades selle nimel, et saada parimateks muusikuteks, kes me olla saame. Tol ajal oli Andy kitarrimängija ja selles ka hea, kuid just siis, kui ta bassi kätte sai, leidis ta oma tõelise kutsumuse ja tema ainulaadne talent õitses.»

«Olin kohal igal Andy mängul, igal The Smithsi seansil. Mõnikord olin seal produtsendina ja mõnikord lihtsalt tema uhke kaaslase ja ergutustüdrukuna. Tema mängimas vaatamine oli absoluutne privileeg ja tõeliselt vaatamisväärne. Kuid üks kord, mis alati meelde tuleb, oli see, kui istusin tema kõrval mikserilaua taga ja vaatasin, kuidas ta mängib bassi laulu «The Queen Is Dead». See oli nii muljetavaldav, et ütlesin endale: «Ma ei unusta seda hetke kunagi.»»

Rourke mängis bassi põhiosas The Smithsi kataloogist ning mängis muuhulgas ka The Smithsi sellistes hittides nagu «This Charming Man» ja «There Is a Light That Never Goes Out», millest mõlemad on Rourke'i julgelt meloodilise mängustiili klassikalised näited. Rourke jätkas mängimist ka The Smithsi esimehe Morrissey soololugudel pärast The Smitshi laialiminekut.