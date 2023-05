Plahvatuslikud helid: Tallinnas esineb legendaarne Jaapani müraroki bänd

Borisi muusikas kohtuvad plahvatuslikud helid julge eksperimenteerimisega, tagasivaated minevikku ja edasivaated tulevikku aitavad loomingul püsida relevantsena ka aastal 2023, kui välja on juba antud 30 stuudioalbumit.

Alates 1992. aastast on Boris järginud põhimõtet hoiduda ühegi žanrikategooria alla langemisest. Kuigi bändile viidatakse tihtilugu kui death metal'i kollektiivile, ei ole Boris ise sellist määratlust omaks võtnud, tehes muusikat drone'ist industrial'ini, acid'ist shoegaze'ini, psühhedeeliast K-popini.

«Lahedamat kontserti homme Tallinnas ei kuule, Boris on olnud üks meie pikaajalisemaid lemmikuid ja seda põhjusega. Eesti ja Jaapani kultuuri vahel on tugev side olnud juba ammu, nüüd on aga üks erilisemaid Jaapani bände siin ning ei jää muud üle kui rõõmustada,» sõnas Damn.Loud agency juht Roman Demtšenko.