ARVUSTUS ⟩ Måneskin õpetas noortele, mida tähendab rock’n’roll

Kui on üks ansambel, mis tänasel päeval rock 'n' rolli olemust eriti hästi tabab, on selleks Itaalia rockbänd Måneskin: nad teavad, et rock’n’rolli puhul on kõige tähtsam, et inimene naudiks iseennast ning ei tunneks selle üle häbi. Seda häbituse, julguse ja kordumatuse meistriklassi pakkus Måneskin ka 19. mail Tallinnas Eesti fännidele.